Policjanci wraz z ekspertami z wizytą w Katedrze Łódzkiej

Łódzcy policjanci w związku z udziałem w projekcie Prosperes (Protection System for large gatherings of people in Religious Sites) , który ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo w miejscach kultu religijnego, przeprowadzili wizytację budynku Katedry Łódzkiej. W spotkaniu z przedstawicielami kongregacji duchownej uczestniczyli również inni eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa. Do lustracji obiektu wykorzystany był między innymi dron policyjny.