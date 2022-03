Wspólnie pomogli rodzinie w kontynuowaniu podróży Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci ruchu drogowego z buskiej komendy zostali wezwani na miejsce zdarzenia. W miejscowości Magierów w gminie Solec – Zdrój do rowu wjechała kobieta z trójką dzieci. Okazało się, że była to Ukrainka z okolic Kijowa, która uciekła ze swojego kraju przed wojną. Ze względu na awarię koła i brak możliwości kontynuowania dalszej jazdy, policjanci wezwali przewoźnika z auto lawetą. Kiedy właściciel lawety dowiedział się o sytuacji kobiety, wykonał transport za darmo, podobnie jak drugi buski przedsiębiorca, który gratis naprawił pojazd.

Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego z buskiej komendy zostali wezwani wczoraj rano na miejsce zdarzenia drogowego. W miejscowości Magierów w gminie Solec – Zdrój do rowu zjechał pojazd marki Volkswagen, w którym podróżowała kobieta z trójką dzieci. Okazało się, że była to Ukrainka z okolic Kijowa, która uciekła ze swojego kraju przed wojną. 35-latka, jej 9-letni syn i dwie córki jechały do Krynicy Zdrój, do znajomych, u których mogą się schronić. Ze względu na awarię koła oraz inne uszkodzenia w samochodzie i brak możliwości kontynuowania dalszej jazdy, policjanci wezwali pomoc drogową. Kiedy właściciel lawety dowiedział się o sytuacji kobiety, wykonał transport do Buska – Zdroju za darmo. W ślad za uszkodzonym pojazdem, wraz z uchodźcami podążyli mundurowi. Volkswagen trafił do stacji obsługi, gdzie pojazd naprawiono gratis. Ponadto buski przedsiębiorca zapewnił rodzinie ciepły posiłek, a po naprawie pojazd został dokładnie umyty.

Wieczorem Ukrainka za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękowała wszystkim, którzy przyszli jej z pomocą.

Opr. TP

Źródło: KPP w Busku – Zdroju