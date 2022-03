Kilka telefonów i człowiek uratowany Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, ok. godz. 19:00 dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odebrał alarmujące zgłoszenie. Życie jednego z kierowców przebywających na terenie Niemiec było zagrożone. Międzynarodowa współpraca Policji i możliwości techniczne okazały się bezcenne.

We wtorek, 08.03.2022 r., o godz. 18.40 do oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zadzwoniła pracownica firmy spedycyjnej z Grudziądza. Jak wynikało ze zgłoszenia, do pracodawcy zadzwonił kierowca, który przebywał w okolicach Berlina i przekazał informację o bardzo złym samopoczuciu, bólu w klatce piersiowej i dusznościach. W czasie rozmowy przekazał także, że przebywa w okolicach Berlina i jedzie do miejscowości Heringsdorf. Dyżurny Policji odnalazł w popularnej aplikacji nazwę ulicy oraz stację paliw, która, wszystko na to wskazywało, była tą, na którą zjechał kierowca. Wszystko się zgadzało. Teraz trzeba było powiadomić policjantów z Niemiec. To było możliwe dzięki pomocy policjantów z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Po kilkunastu minutach przyszła informacja. Do miejsca postoju polskiego kierowcy dotarli zarówno policjanci jak i karetka pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odbywa leczenie.

Szybkość przepływu informacji, aplikacje mobile ułatwiające lokalizację i „przetarte” kanały komunikacji pomiędzy policjantami różnych państw. To naprawdę imponujące. Jak szybko i stosunkowo łatwo można pomóc nie wstając praktycznie sprzed komputera.

(KWP w Bydgoszcz / mw)