Wałecka policjantka szyje wyprawki dla ukraińskich niemowlaków Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. Dorota Samusionek- Rychlicka na co dzień służy w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu, jest też wspaniałym człowiekiem, wrażliwym na ludzką krzywdę i cierpienie. W obliczu sytuacji, która jest na Ukrainie postanowiła swoje umiejętności krawieckie wykorzystać pomagając ukraińskim niemowlakom i uszyć dla nich wyprawki.

W każdej wolnej chwili siada do maszyny i szyje dla maluszków poduszeczki, kołderki, czapeczki i rożki, które trafiają do wałeckiego szpitala, a teraz na ukraińskie porodówki.

Dorota lubi pomagać i robi to „od zawsze”. Ta bezinteresowna pomoc sprawia, że czuje się potrzebna i daje jej możliwość stawać się coraz lepszą. Uważa, że dzięki temu dostrzega wokół więcej dobra, którym sama chętnie się dzieli. Swoim pomaganiem nie pochwaliła się nikomu. O inicjatywie policjantki koledzy dowiedzieli się przypadkowo.

Asp. Dorota Samusionek Rychlicka w wałeckiej komendzie służy od 14 lat. Na co dzień przesłuchuje sprawców wykroczeń, świadków i przyjmuje zawiadomienia od pokrzywdzonych. Natomiast prywatnie od 5 lat jest wolontariuszką w fundacji „Tęczowy Kocyk”, którą wspiera szyjąc ubranka.

„Tęczowy Kocyk” otula swoim podwójnym ciepłem: ubrankami i miłością. To wzruszająca inicjatywa dzięki, której wspaniali wolontariusze tacy jak Dorota szyją miniaturowe ubranka, w które można otulić przedwcześnie urodzone dzieci.

Teraz w związku z zaistniałą sytuacją postanowiła wesprzeć szpitale na Ukrainie i przekazać tam uszyte przez siebie wyprawki i „Poduszki dla Ukraińskich Maluszków” na porodówki. Jej upominki trafią do najmłodszych obywateli tego państwa.

Gotowe wyprawki dziś zostają przekazane do transportu i niedługo dotrą do malutkich odbiorców.

Jesteśmy dumni z naszej koleżanki. Jest wspaniałym przykładem do naśladowania.



asp. Beata Budzyń