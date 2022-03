Wrocławscy muzycy dla Ukrainy Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, 8 marca br. o godzinie 17.00, Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z wrocławskimi chórami, wykonali na Rynku hymny narodowe Ukrainy i Polski, poprzedzone odśpiewaniem „Modlitwy o Pokój” autorstwa Norberta Blachy. Inicjatorem wydarzenia była Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a wszystko pod hasłem Ukraino – jesteśmy z Tobą!

Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z wrocławskimi chórami, we wtorek 8 marca o godzinie 17.00, wykonali na wrocławskim Rynku hymny narodowe Ukrainy i Polski, poprzedzone odśpiewaniem „Modlitwy o Pokój” autorstwa Norberta Blachy. Przed występem chórów hejnał Wrocławia z wieży Ratusza wykonał Tadeusz Nestorowicz.



Inicjatorem wydarzenia była Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu



Właśnie w taki sposób wrocławskie środowisko muzyczne stara się wesprzeć walczącą Ukrainę jak i tych wszystkich, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Ukraino – jesteśmy z Tobą!



mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu