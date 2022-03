Wrocławscy policjanci pomogli rodzącej kobiecie błyskawicznie i bezpiecznie dotrzeć do szpitala Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej drogówki kolejny raz stanęli na wysokości zadania. Wczoraj, tuż po zakończonej kontroli drogowej, obok ich radiowozu zatrzymał się kierujący osobową toyotą i poprosił policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do jednego z wrocławskich szpitali - reakcja była natychmiastowa. Funkcjonariusze bez chwili zawahania rozpoczęli pilotaż do placówki na Brochowie, gdyż jak się okazało, że u żony kierującego siedzącej w samochodzie, rozpoczęła się akcja porodowa. Przejazd w policyjnej eskorcie na drugi koniec Wrocławia zakończył się sukcesem i już po kilkunastu minutach rodząca kobieta trafiła do placówki medycznej, gdzie niedługo potem na świat przyszła zdrowa dziewczynka.

Kiedy dwoje policjantów z wydziału ruchu drogowego zakończyło kontrolę drogową prowadzoną na ul. Klecińskiej we Wrocławiu, przy ich radiowozie zatrzymał się kierujący osobową toyotą, który podbiegł do nich i poprosił o szybką pomoc. Mężczyzna poinformował policjantów, że właśnie wiezie do szpitala swoją ciężarną żonę i muszą jak najszybciej znaleźć się na sali porodowej, gdyż właśnie rozpoczął się poród!

Zdrowie i życie jest w każdej sytuacji najważniejsze, dlatego funkcjonariusze bez wahania włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz poinstruowali rozemocjonowanego mężczyznę, w jaki sposób ma poruszać się za radiowozem.

Po kilkunastu minutach udało się szczęśliwie dotrzeć do szpitala na wrocławskim Brochowie, gdzie na rodzącą kobietę czekali już poinformowani wcześniej medycy. 37-latka od razu została zabrana na oddział. Niedługo później na świat przyszła jej córka.

Starszy aspirant Wiśniewski i sierżant Klonowska wykazali się postawą godną naśladowania dokładając wszelkich starań, aby rodząca kobieta bezpiecznie i w jak najkrótszym czasie trafiła pod właściwą, specjalistyczną opiekę.

(KWP we Wrocławiu / mw)