Koluszkowscy policjanci zabezpieczyli podróbki warte 200 tys. zł Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Koluszkowscy policjanci zabezpieczyli blisko 150 sztuk odzieży, torebek i butów z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Wstępne straty oszacowano na 200 tysięcy złotych. Nielegalny proceder prowadziła mieszkanka Pabianic. Za handel nielegalnym towarem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

7 marca 2022 roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, dotarli na terenie Rzgowa do jednego z punktów handlowych. Funkcjonariusze otrzymali informację, że prowadzona jest tam sprzedaż odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Podczas przeszukania wskazanego miejsca policjanci zabezpieczyli blisko 150 sztuk podrobionych produktów. Były to głównie ubrania i buty. Wartość strat jaką oszacował biegły z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej m.in. znaków towarowych to 200 tysięcy złotych. Nielegalny proceder prowadziła mieszkanka Pabianic.

Za handel wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Rzgowie.

(KWP w Łodzi / mw)