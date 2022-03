Zamiast bukietów kwiatów – pomoc uchodźcom

Wczorajszy Dzień Kobiet w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku był wyjątkowy. Co roku 8 marca na Dzień Kobiet funkcjonariuszki i pracownice otrzymują od kolegów z pracy wraz z życzeniami kwiaty. W tym roku w związku z obecną sytuacją panie poprosiły panów o to, by zamiast obdarowywać swoje koleżanki – skierowali swoją ofiarność w kierunku kobiet i dzieci, które przybyły do naszego powiatu uciekając przed wojną. Dziś zebrane dary zostały przekazane najbardziej potrzebującym.