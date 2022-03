Z pomocą dla naszych mundurowych Kolegów na Ukrainie

Policjanci z KWP w Lublinie zebrali i zawieźli wczoraj na wschodnią granicę sprzęt, który pilnie potrzebują nasi mundurowi Koledzy na Ukrainie. To policjanci z Obwodu Wołyńskiego, z którymi KWP współpracuje od lat realizując projekty, szkolenia i warsztaty. Kiedy okazało się, że teraz są w potrzebie, ruszyła pilna zbiórka. Apteczki pierwszej pomocy, koce, karimaty, śpiwory, latarki i kamizelki taktyczne to sprzęt jaki dziś trafi do rąk ukraińskich policjantów.