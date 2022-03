Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową na terenie powiatu otwockiego. Kryminalni zabezpieczyli ponad 13 kg narkotyków Data publikacji 10.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czynności realizowane przez policjantów wydziału kryminalnego otwockiej komendy doprowadziły do jednoczesnego zatrzymania pięciu osób w wieku od 23 do 52 lat związanych z przestępczością narkotykową. Ich działania wspierali funkcjonariusze CPKP „BOA” KGP oraz SPKP w Warszawie, Radomiu i Łodzi. Policjanci jednocześnie weszli do sześciu mieszkań na terenie powiatu otwockiego i zabezpieczyli ponad 13 kg narkotyków. Decyzją sądu zatrzymani trafili do aresztu na trzy miesiące. Śledztwo jest rozwojowe.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na trop grupy przestępczej związanej z przestępczością narkotykową wpadli w październiku ubiegłego roku. Jak ustalili, grupa działała głównie na terenie powiatu otwockiego. Pomimo zatrzymania wtedy mężczyzny działającego w jej szeregach oraz zabezpieczenia 6 kg narkotyków, funkcjonariusze nadal intensywnie pracowali nad sprawą, zbierając materiał operacyjny i procesowy, który wskazywał na to, że mają do czynienia z przestępczością narkotykową na szeroką skalę.

Efektem ich żmudnej i intensywnej pracy operacyjnej było wytypowanie kolejnych osób mogących brać udział w tym przestępczym procederze oraz miejsc, gdzie mogą znajdować się środki odurzające i substancje psychotropowe. Zaplanowana realizacja w warunkach szczególnego zagrożenia wymagała użycia specjalistycznych sił i środków oraz zastosowania specjalnej taktyki działania, dlatego też zostali zaangażowani w nią policjanci z CPKP „BOA” KGP, SPKP w Warszawie, Radomiu i Łodzi oraz innych komórek miejscowej jednostki.

33-letni „lider” zaangażowany w ten przestępczy proceder został zatrzymany na autostradzie A2. Funkcjonariusze, żeby zatrzymać prowadzony przez niego pojazd, oddali strzał z broni służbowej w oponę. Kiedy samochód zatrzymał się, kierowca został obezwładniony. W bagażniku pojazdu policjanci znaleźli torbę z 6 kg marihuany.

Następnie funkcjonariusze weszli jednocześnie do sześciu mieszkań na terenie powiatu otwockiego. Podjęte działania doprowadziły do zatrzymania kolejnych czterech osób w wieku od 23 do 52 lat. W trakcie przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad 7 kg narkotyków w postaci marihuany, kokainy, mefedronu i haszyszu. Dodatkowo funkcjonariusze na jeden z posesji znaleźli amunicję do broni palnej oraz biżuterię mogącą pochodzić z przestępstw. Na poczet przyszłych kar kryminalni zabezpieczyli ponad 104 tysiące złotych.

Zatrzymani trafili do policyjnych cel. Prokurator prowadzący śledztwo przedstawił już wszystkim zatrzymanym zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, głównie dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, a jednemu z nich, 23-latkowi także zarzut posiadania amunicji do broni palnej bez wymaganego zezwolenia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku wobec całej piątki podejrzanych osób zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.

(KSP / mw)