Bydgoscy policjanci zabezpieczyli nielegalny towar Data publikacji 10.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępnością gospodarczą bydgoskiej komendy zatrzymali mieszkańca Inowrocławia z nielegalnym towarem. 50-latek przewoził i przechowywał kilka tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, kilkadziesiąt butelek ze spirytusem oraz worki z krajanką tytoniową. Uszczuplenie skarbu państwa oszacowano na ponad 140 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty z kodeksu karno-skarbowego.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że jeden z mieszkańców Inowrocławia może być w posiadaniu nielegalnego towaru. Z ich wiedzy wynikało, że na terenie miasta przechowuje papierosy oraz krajankę tytoniową pochodzącą z przemytu. Policjanci wytypowali podejrzewanego i jego dokładny adres zamieszkania.

We wtorek, 08.03.2022 r., bydgoscy funkcjonariusze przystąpili do realizacji i pojechali do Inowrocławia. Na ulicy Kusocińskiego namierzyli podejrzewanego, gdy przemieszczał się pojazdem marki Peugeot Partner. Policjanci zatrzymali go do kontroli. W trakcie sprawdzania okazało się, że w pojeździe przewozi 210 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. 50-latek został zatrzymany.

Następnie funkcjonariusze pojechali pod adres, gdzie zatrzymany mógłby przechowywać nielegalny towar. Tam, w wyniku przeszukania, policjanci zabezpieczyli 4551 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, ponad 43 kg krajanki tytoniowej oraz 38 sztuk butelek ze spirytusem o orientacyjnej pojemności około 1 litra każda. To jednak nie koniec.

Bydgoscy funkcjonariusze przeszukali należący do 50-latka garaż, w którym znaleźli kolejne ilości nielegalnego towaru. Dokładnie 530 paczek nielegalnych papierosów, 4 butelki spirytusu oraz niewielką ilość krajanki tytoniowej.

Łącznie policjanci do sprawy zabezpieczyli 5291 paczek papierosów, blisko 45 kg krajanki tytoniowej oraz 42 butelki spirytusu. Suma uszczuplenia należności publicznoprawnej z tytułu niezapłaconego podatku akcyzy oszacowano na ponad 140 tysięcy złotych. 50-latek został doprowadzony do bydgoskiego aresztu policyjnego.

Bydgoscy policjanci na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Dodatkowo funkcjonariusze, w toku prowadzonego postępowania, tymczasowo zajęli jego mienie ruchome w postaci samochodu o wartości 50 tysięcy złotych. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje już sąd.

(KWP w Bydgoszczy / mw)