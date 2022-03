Usłyszał zarzuty za umożliwienie wniesienia i odpalenia środków pirotechnicznych na stadionie

Policjanci z legnickiej komendy miejskiej przedstawili zarzuty mężczyźnie, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie sportowym. Będzie on odpowiadał za niezachowanie warunków bezpieczeństwa, co umożliwiło wniesienie i odpalenie rac podczas meczu pomiędzy Miedzią Legnica a ŁKS-em Łódź. Sprawa zostanie skierowana do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.