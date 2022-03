Areszt dla fałszywych policjantów Data publikacji 10.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci rozpracowali i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali swoje ofiary metodą "na policjanta". W wyniku przestępczej działalności sprawcy oszukali inne osoby na blisko 300 tysięcy złotych. Będziński sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt, sprawa jest rozwojowa.

Kryminalni z będzińskiej jednostki prowadzą postępowanie dotyczące oszustw metodą „na policjanta”. Na początku lutego mundurowi otrzymali informację o oszustwie 79-letniej mieszkanki Będzina, która straciła ponad 34 tysiące złotych. Policjanci przystąpili do działania. Praca operacyjna oraz zabezpieczony monitoring doprowadził mundurowych do mieszkańców Gliwic. Najpierw stróże prawa zatrzymali 43-latka, a kilka dni później 18-letniego mieszkańca Gliwic.

Oszuści dzwonili do osób starszych, podając się za policjantów, a następnie informowali, że ktoś próbował przejąć ich konto bankowe. Kolejno prosili o szybką wypłatę pieniędzy i zostawienie ich we wskazanym miejscu po to, by zabezpieczyć je przed rzekomymi przestępcami. Szybko okazało się, że mieszkanka Będzina nie była jedyną ofiarą oszustów. Inne osoby straciły w sumie prawie 250 tysięcy złotych. Kryminalni zabezpieczyli kilka telefonów, które miał przy sobie 18-latek, pieniądze, sejf oraz tablice rejestracyjne. Na wniosek śledczych i prokuratora będziński sąd aresztował gliwiczan na trzy miesiące. Podejrzanym grozi nawet 8 lat więzienia.

Przypominamy!

Policja nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!

Nigdy nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie udostępniaj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!

Po takiej rozmowie natychmiast poinformuj Policję.

Nieumundurowany policjant, który podejmuje czynności służbowe, ma obowiązek podania stopnia, imienia i nazwiska oraz okazania legitymacji służbowej. Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!

(KWP w Katowicach / mw)

Film 36-696603.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 36-696603.mp4 (format mp4 - rozmiar 18.38 MB)