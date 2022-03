Policjanci z Kutna odnaleźli zaginionego 71-latka Data publikacji 10.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy dochodzi do zaginięcia człowieka liczy się każda minuta i tak było również podczas poszukiwań 71-letniego mieszkańca Kutna, który oddalił się z izby przyjęć kutnowskiego szpitala. Mężczyzna został odnaleziony około północy przez kutnowskich policjantów w piwnicy jednego z bloków mieszkalnych.

8 marca 2022 roku do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w godzinach popołudniowych wpłynęło zgłoszenie o oddaleniu się pacjenta z izby przyjęć Szpitala Rejonowego w Kutnie. Policjanci natychmiast zaczęli działać. Liczyła się każda minuta. Do jednostki zgłosiła się również rodzina, która zawiadomiła o zaginięciu mężczyzny. Mundurowi patrolowali ulice, sprawdzali punkty gastronomiczne, przystanki, dworzec PKP oraz stacje benzynowe. Weryfikowali wszystkie sygnały jakie do nich wpływały. Policjanci sprawdzali też wszystkie miejsca w których kiedyś mężczyzna zamieszkiwał. W pobliżu jednego z takich miejsc mundurowi sprawdzając piwnice w blokach mieszkalnych, ujawnili siedzącego przy rurach grzewczych starszego mężczyznę, którego rysopis odpowiadał osobie zaginionej. Senior przyznał, że nie wie gdzie jest i nie wie dlaczego się tu znalazł. Policjanci przekazali mężczyznę pod opiekę personelu medycznego.

Pamiętajmy ! Policja rozpoczynając poszukiwania przeprowadza szereg czynności. Ma to na celu ustalenie jak najszybciej obecnego miejsca, w którym może znajdować się osoba zaginiona. Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej jest poważnie traktowany i sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest aby każda informacja na temat osoby zaginionej trafiała do policjantów.

Przy okazji tego zdarzenia apelujemy również o kontakt z numerem alarmowym, gdy zauważymy osobę, która zachowuje się nienaturalnie, sprawdźmy czy nie wymaga pomocy medycznej, bądź poinformujmy policję. Jeden telefon może uratować ludzkie życie bądź zdrowie.

(KWP w Łodzi / mw)