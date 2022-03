Stracił blisko 270 tys. zł podczas inwestowania w kryptowaluty Data publikacji 10.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ofiarą oszustów działających na rynku kryptowalut padł 53-latek z powiatu lubelskiego. Za namową rzekomego doradcy zainstalował na swoim komputerze tak zwany „zdalny pulpit”. W efekcie stracił blisko 270 tysięcy złotych. Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach!

Wczoraj, 09.03.2022 r., 53-latek z powiatu lubelskiego powiadomił policjantów o oszustwie. Mężczyzna oświadczył, że chciała zarobić na handlu kryptowalutami. W związku z tym znalazł w Internecie firmę, która miała mu pomóc przy inwestowaniu. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza z mężczyzną skontaktował się rzekomy doradca. Mężczyzna zaproponował, że może zająć się prowadzeniem inwestycji i zarabianiem pieniędzy dla 53-latka. Konsultant polecił mu zainstalowanie na komputerze i telefonie programu do zdalnej obsługi pulpitu. Następnie pokrzywdzony dokonywał szeregu przelewów na wskazany rachunek bankowy w celu zakupu przez pracownika tej firmy kryptowaluty. Łącznie 53-latek stracił blisko 270 tysięcy złotych.

Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu próbach inwestycji. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się ze wszystkim zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Nie należy wierzyć we wszystkie zapewnienia osoby, która proponuje nam szybki i wysoki zysk. Nie zgadzajmy się na instalowanie na komputerze aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli rzekomy doradca inwestycyjny zapewnia, że jest to bezpieczne i jednocześnie konieczne do inwestowania. Nie należy ulegać presji i działać pod wpływem chwili. Jeśli podejrzewamy, że doszło do oszustwa, jak najszybciej skontaktujmy się ze swoim bankiem. Należy również o podejrzeniach zawiadomić Policję.

(KWP w Lublinie / mw)