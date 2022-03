Gdy potrzeba pomocy, najważniejsza jest współpraca służb powołanych do jej niesienia Data publikacji 11.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nakielscy „patrolowcy" i strażacy, działając razem na miejscu pożaru, jaki wybuchł w jednej z kamienic na terenie miasta, po raz kolejny udowodnili, jak ważna jest współpraca służb powołanych do niesienia pomocy. Podjęte działania zapewniły bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku.

Informacja o tym, że pali się jedno z mieszkań w centrum miasta wpłynęła na stanowisko kierowania nakielskiej komendy Policji w środę, 09.03.2022 r., przed 6.00. Przybyli na miejsce „patrolowcy", widząc wydobywający się z jednego z mieszkań dym i kobietę wołającą z okna o pomoc, szybko zlokalizowali palące się mieszkanie i sforsowali drzwi, by dostać się do jego wnętrza. Zadymienie było jednak bardzo duże, dlatego do lokalu weszli strażacy w specjalistycznych aparatach i wydostali stamtąd 69-latkę. Kobietę przekazali „patrolowcom”, a ci bezpiecznie wyprowadzili ją z piętra budynku na ulicę. Z mieszkania ewakuowany został też 44-latek, a z kamienicy pozostali jej mieszkańcy.

Na miejscu zdarzenia, z policjantami i strażakami, współpracowały również służby medyczne, które udzieliły poszkodowanym niezbędnej pomocy.

(KWP w Bydgoszczy / mw)