Jastrzębscy policjanci zlikwidowali linię produkcyjną amfetaminy i przejęli narkotyki o wartości ponad 1 mln zł Data publikacji 11.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni zlikwidowali domowe laboratorium chemiczne służące do produkcji środków narkotycznych. Na gorącym uczynku w trakcie produkcji amfetaminy policjanci zatrzymali jastrzębianina oraz mieszkańca Katowic. W mieszkaniu zabezpieczono gotowe już narkotyki - 25 kg amfetaminy i 1 kg katynonu - oraz prekursory służące do ich produkcji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Decyzją sądu obaj trafili do aresztu.

Mundurowi nieustanie prowadzą działania, które mają na celu eliminowanie przestępczości narkotykowej i zatrzymywanie przestępców zajmujących się z narkobiznesem. Tym razem kryminalni w jednym z mieszkań w Jastrzębiu-Zdroju ujawnili nielegalne domowe laboratorium, w którym produkowano amfetaminę. Policjanci zatrzymali 25-letniego jastrzębianina oraz 25-letniego mieszkańca Katowic. Jeden z nich w trakcie czynności próbował uciec.

W trakcie przeszukań w jednym z mieszkań, oprócz gotowej już amfetaminy oraz katynonu, mundurowi ujawnili różnego rodzaju środki chemiczne, które miały służyć do produkcji kolejnych partii narkotyków. Zabezpieczone zostało także wyposażenie domowego laboratorium: kanistry, mieszadła, menzurki i różnego rodzaju pojemniki służące do produkcji substancji odurzających. Oprócz tego w mieszkaniu znajdowały się prekursory i odczynniki chemiczne niezbędne do wytwarzania tych narkotyków. Policjanci zabezpieczyli w sumie 25 kg amfetaminy i 1 kg katynonu. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to ponad 1 mln złotych.

25-latkowie prosto z domowego laboratorium zostali doprowadzeni do policyjnego aresztu, a następnie do prokuratory. Tam usłyszeli zarzuty wytwarzania środków odurzających oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi im od 3 do 10 lat więzienia. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania skierowany został wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd podzielił argumentację śledczych oraz prokuratury i zastosował wobec 25-latków trzymiesięczny areszt.

(KWP w Katowicach / mw)