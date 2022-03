Pomagamy, chronimy, wspieramy. Solidarni z Ukrainą

Policjanci z Komisariatu Policji w Rucianem - Nidzie włączyli się do akcji zorganizowanej na terenie miasta pn. „Solidarni z Ukrainą”. Policjanci we własnym zakresie zebrali m.in. żywność i odzież. Rzeczy te przekazali Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży działającemu na terenie miasta. Trafią one do uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli pomoc i schronienie na terenie miasta i gminy Ruciane – Nida.