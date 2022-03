Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 11.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Olsztyna st. sierż. Mateusz Kępka ujął wczoraj 38-letniego mężczyznę, który kierując seatem, nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy. Okazało się, że w organizmie miał prawie 3,5 promila alkoholu. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi teraz do 2 lat pozbawienia wolności.

Starszy sierżant Mateusz Kępka wracał wczoraj, 10.03.2022 r.,po służbie do domu, gdy na ulicy Mstowskiej w Olsztynie zauważył jadący "zygzakiem" pojazd. Kierujący seatem nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy. Najpierw najechał na krawężnik, a następnie na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu. Policjant zajechał drogę seatowi i po zatrzymaniu pojazdu wyciągnął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając kontynuowanie jazdy kierującemu. Za kierownicą seata siedział 38-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Jego zachowanie nie budziło wątpliwości, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Potwierdziło to wykonane przez patrol policji z Olsztyna badanie. 38-latek był kompletnie pijany. Miał prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Z uwagi na stan upojenia, w jakim się znajdował, nie usłyszał wczoraj zarzutów. Dzisiaj zostaną z nim wykonane czynności procesowe. Oprócz wysokiej grzywny i zatrzymania prawa jazdy grozi mu też do 2 lat pozbawienia wolności.

Kierowco, bądź świadomy konsekwencji prawnych:

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.

W sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd może wymierzyć mu karę nawet 12 lat więzienia.

Ponadto sąd może orzec co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się liczyć również z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Sąd obligatoryjnie nakłada na takiego kierowcę świadczenie pieniężne w wysokości od 5 000 do 60 000 złotych.

Wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu, możesz wyrządzić krzywdę sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego. Alkohol prowadzi do:

zmniejszenia szybkości reakcji;

ograniczenia pola widzenia;

błędnej oceny odległości i szybkości;

błędnej oceny własnych możliwości i znacznego obniżenia samokontroli oraz koncentracji;

rozproszenia uwagi oraz senności.

Bądź odpowiedzialny. Piłeś? Nie jedź!

(KWP w Katowicach / mw)