Kobiety w modelu policyjnym w XXI wieku. Perspektywa międzynarodowa Data publikacji 11.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 marca 2022 r. na zaproszenie Dyrektor Generalnej Gwardii Cywilnej, oficer łącznikowy polskiej Policji w Madrycie został zaproszony do obrad przy tzw. okrągłym stole na temat „ Kobiet w modelu policyjnym w XXI wieku. Perspektywa Międzynarodowa.” (Las Mujeres en el modelo policial del siglo XXI. Una perspectiva internacional.”)

Wydarzenie, któremu przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych Fernando Grande Marlasca, odbyło się w Akademii Gwardii Cywilnej w Aranjuez z udziałem oficerów łącznikowych z Francji, Norwegii, Rumunii, Włoch, Portugalii i Polski oraz OŁ Gwardii Cywilnej akredytowanych w USA i Mali. Podczas spotkania ponad 40 uczestników stacjonarnych i ok. 1000 wirtualnych przez połączenie Internetowe, miało możliwość zapoznać się z historią, strukturą oraz warunkami służby pełnionej przez kobiety w służbach porządku publicznego ww. krajów, a także porozmawiać o perspektywach i roli kobiet w tych formacjach.

Dla polskiej Policji była to doskonała okazja do zaprezentowania już blisko 100-letniej (97lat) obecności funkcjonariuszek Policji w Polsce, ewolucji ścieżki ich rozwoju zawodowego, dostępu do stanowisk i możliwości awansu, jak również do prezentacji, po raz kolejny, części wystawy „Kobiety w polskiej Policji” przygotowanej z okazji 95 rocznicy wstąpienia Kobiet do Policji a inaugurowanej przez Komendanta Głównego Policji, podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Madrycie.

(BMWP KGP)