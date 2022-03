W szczęśliwym dotarciu Ukrainek do swoich bliskich w Polsce pomogli chojniccy policjanci

Zagubione, zdenerwowane i zaniepokojone – w takim stanie policjanci z chojnickiej patrolówki w czasie patrolu dworca zauważyli Ukrainki, które szczęśliwie przedostały się do Polski z terenu objętego wojną, ale nie wiedziały jak dotrzeć do swoich bliskich. Kobiety wiedziały, że ich rodziny przebywają obecnie na terenie gminy Chojnice, ale nie znały dalszej drogi i w jaki sposób dotrzeć do swoich rodzin. Do domów swoich bliskich pojechały radiowozem.