Policjanci złożyli ślubowanie. Wręczono także medale „Zasłużony Policjant” Data publikacji 11.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie, 17 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu mazowieckiego. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczył Medale za Długoletnią Służbę. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, po którym rozpoczną służbę w jednostkach mazowieckiego garnizonu Policji.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 17 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. W tej grupie jest jedna kobiet. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczył Medale za Długoletnią Służbę. W uroczystości wzięli udział Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik, insp. Dariusz Krzesicki i kadra kierownicza KWP i mazowieckiego garnizonu policji.

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego i tam pełnić będą dalszą służbę. Policjanci służyć będą w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu insp. Waldemar Wołowiec w towarzystwie swoich zastępców mł. insp. Piotra Janika, insp. Dariusza Krzesickiego wręczyli odznaczenia resortowe.

Złotą odznaką Zasłużony Policjant odznaczony został podinsp. Krzysztof Kmieciak Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, srebrną odznaką Zasłużony Policjant odznaczony został kom. Kamil Sosnowski Wydz. dw. z Przestępczością Narkotykową KWP zs. w Radomiu. Dziesięciu policjantów odznaczono brązowa odznaką Zasłużony Policjant min.: mł. insp. Grzegorz Michorek Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, podinsp. Katarzyna Chuchulska-Malinowska Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Ciechanowie, podinsp. Katarzyna Lorens Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Płocu oraz asp. szt. Krzysztof Błaszczak oficer prasowy KPP w Przasnyszu.

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Radomiu, przyznał medal XXX-lecia powstania NSZZP mł. insp. Piotrowi Janikowi i mł. insp. Dariuszowi Zarembie Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu.

Szef mazowieckich policjantów w słowach skierowanych do nowych funkcjonariuszy podkreślił jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu. Do życzeń komendanta dołączył się mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz ks. Jarosław Rożek - kapelan mazowieckich policjantów, który zapewnił funkcjonariuszy, że otacza ich modlitwą i wręczył im obrazki z modlitwą Michała Archanioła, patrona polskiej Policji.

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu