Policjanci złożyli ślubowanie. Wręczono także medale Data publikacji 11.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie, 17 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu mazowieckiego. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczył Medale za Długoletnią Służbę. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, po którym rozpoczną służbę w jednostkach mazowieckiego garnizonu Policji.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 17 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. W tej grupie jest jedna kobiet. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczył Medale za Długoletnią Służbę. W uroczystości wzięli udział Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik, insp. Dariusz Krzesicki i kadra kierownicza KWP i mazowieckiego garnizonu policji.

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego i tam pełnić będą dalszą służbę. Policjanci służyć będą w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu insp. Waldemar Wołowiec w towarzystwie swoich zastępców mł. insp. Piotra Janika, insp. Dariusza Krzesickiego wręczyli odznaczenia resortowe.

Złotą odznaką Zasłużony Policjant odznaczony został podinsp. Krzysztof Kmieciak Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, srebrną odznaką Zasłużony Policjant odznaczony został kom. Kamil Sosnowski Wydz. dw. z Przestępczością Narkotykową KWP zs. w Radomiu. Dziesięciu policjantów odznaczono brązowa odznaką Zasłużony Policjant min.: mł. insp. Grzegorz Michorek Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, podinsp. Katarzyna Chuchulska-Malinowska Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Ciechanowie, podinsp. Katarzyna Lorens Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Płocu oraz asp. szt. Krzysztof Błaszczak oficer prasowy KPP w Przasnyszu.

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Radomiu, przyznał medal XXX-lecia powstania NSZZP mł. insp. Piotrowi Janikowi i mł. insp. Dariuszowi Zarembie Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu.

Szef mazowieckich policjantów w słowach skierowanych do nowych funkcjonariuszy podkreślił jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu. Do życzeń komendanta dołączył się mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz ks. Jarosław Rożek - kapelan mazowieckich policjantów, który zapewnił funkcjonariuszy, że otacza ich modlitwą i wręczył im obrazki z modlitwą Michała Archanioła, patrona polskiej Policji.

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu