Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 11.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 11 marca br., w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się ślubowanie 49 nowych policjantów i uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy

Dzisiejsze ślubowanie to rezultat pierwszego przyjęcia w 2022 roku, które miało miejsce 7 marca 2022 r. Do garnizonu małopolskiego przyjęto 49 nowych policjantów, w tym 11 kobiet. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Rafała Kanię. Po przyjęciu meldunku rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, której gościem był doradca wojewody małopolskiego Krzysztof Durek.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nich razem z doradcą Krzysztofem Durkiem wręczył policjantom legitymacje służbowe i pogratulował wyboru zawodu.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 14 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 9 nowych funkcjonariuszy. 3 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie a 1 funkcjonariusz do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zyska 3 nowych policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, Komenda Powiatowa w Wadowicach, Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej zyskają po 2 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Komendy Powiatowej Policji w Miechowie i do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem zostanie przydzielony 1 policjant.

Po części ceremonialnej głos zabrał insp. Robert Strzelecki. Najpierw zwrócił się do odchodzących funkcjonariuszy. - Żegnamy dzisiaj 3 naczelników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odchodzą na zasłużoną emeryturę po 30 latach służby. Życzę Wam abyście jak najdłużej cieszyli się z policyjnej emerytury i spełniali swoje marzenia – powiedział Komendant Strzelecki. Odchodzącym funkcjonariuszom wręczył pamiątkowe szable i upominki.

Komendant zwrócił się następnie do ślubujących - Gratuluję Wam podjętego wyboru i pomyślnego przejścia wielomiesięcznego, trudnego procesu doboru. Czeka Was ciężka służba ale ciekawa i dająca ogromną satysfakcję w przyszłości. Przed Wami nauka w szkole policyjnej, poświęćcie ten czas na samokształcenie, naukę przepisów prawa, bierzcie przykład ze starszych kolegów, korzystajcie z ich doświadczenia – powiedział inspektor Strzelecki. Życzę Wam powodzenia i sukcesów w służbie – podsumował. Na zakończenie Komendant podziękował za przybycie wszystkim zaproszonym gościom. Przedstawicielom władz samorządowych, komendantom oraz członkom Związków Zawodowych.

Następnie głos zabrał doradca wojewody Krzysztof Durek. – Przystępujecie do służby w czasach trudnych, korzystajcie z doświadczenia starszych kolegów, to bardzo pomaga w służbie. Życzę Wam aby każdy z Was po latach zakończył służbę usatysfakcjonowany, spełniony zawodowo – powiedział Durek. Emerytom policyjnym życzę aby lata doświadczenia zdobyte w policji zostały przez Was dobrze zapamiętane i żebyście odnaleźli swoje miejsce na policyjnej emeryturze – zakończył przemówienie doradca wojewody.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: strona rekrutacji - https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby-w/46,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Zachęcamy do składania podań.