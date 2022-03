Kolejne działania w sprawie gangu okradającego podróżnych w pociągach Data publikacji 14.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem policjanci CBŚP zatrzymali 13 podejrzanych i 1 doprowadzili z zakładu karnego. Łącznie 14 osób usłyszało zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Działania te są wynikiem współpracy CBŚP, Prokuratury Krajowej i Straży Ochrony Kolei. Sprawa dotyczy gangu, którego członkowie okradali podróżnych w pociągach dalekobieżnych. Ofiarami padali cudzoziemcy, a celem sprawców były przede wszystkim pieniądze.

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w różnych rejonach Polski okradali pasażerów pociągów było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i współpracy policjantów z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorów Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, funkcjonariuszy Wydziału do Spraw Operacyjno – Prewencyjnych i Bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i pracowników przewoźnika dalekobieżnego. W efekcie ich działań jeszcze w 2021 roku zatrzymano 7 osób i zabezpieczono narzędzia mogące służyć do popełniania przestępstw na cudzoziemcach, głównie obywatelach Ukrainy. O sprawie pisaliśmy w materiale: Rozbity gang okradający podróżnych w pociągach

Wszystko wskazywało na to, że członkowie gangu współpracowali z osobami, które ułatwiały im popełnianie przestępstw. Dlatego też funkcjonariusze nie zakończyli swoich działań i dalej prowadzili ustalenia ściśle ze sobą współpracując. W ich wyniku zebrano materiał dowodowy świadczący o udziale w sprawie kolejnych 14 osób.

Na początku marca 2022 roku policjanci CBŚP przeprowadzili kolejne uderzenie, podczas którego zatrzymano 13 osób i czternastą doprowadzono z zakładu karnego do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Akcja miała miejsce na terenie województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

W Podkarpackim Wydziale Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 10 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące przyjmowania w związku z pełnieniem funkcji publicznej od członków grupy przestępczej korzyści majątkowych, w zamian za umożliwienie im dokonywania kradzieży, kradzieży zuchwałych w pociągach dalekobieżnych na szkodę podróżnych. Ponadto dwie zatrzymane osoby usłyszały zarzut pomocnictwa popełniania kradzieży, a kolejne dwie zarzut poplecznictwa.

Prowadzący śledztwo zwracają się z apelem do osób, które padły ofiarą w pociągach dalekobieżnych, a nie zgłosiły tego faktu organom ścigania, o kontakt z policjantami CBŚP pod numerem telefonu (+48) 477 218 984.

(CBŚP/ mw)