Zlikwidowana nielegalna fabryka papierosów. Przejęta ponad tona krajanki tytoniowej Data publikacji 14.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci operacyjni z wydziału dw. z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z Płocka zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów i zatrzymali pięciu podejrzanych o ich produkcję. Podczas akcji funkcjonariusze przejęli ponad tonę krajanki tytoniowej i kilkanaście tysięcy sztuk papierosów. Działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad miliona złotych.

To była dobrze zorganizowana i przeprowadzona akcja uderzająca w przestępczość tytoniową. We wtorek, 08.03.2022 r., policjanci operacyjni na podstawie ustaleń o możliwej produkcji nielegalnego tytoniu, weszli do jednego z domów na terenie gminy Mała Wieś. Obiekt był monitorowany i dostosowany do procesu produkcji papierosów. W jednym z pomieszczeń ukryta była kompletna linia służąca do produkcji nielegalnych papierosów, pakowanych w pudełkach typu „pizza”. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn w momencie rozpoczęcia nielegalnej produkcji papierosów.

Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczali ponad tonę tytoniu, blisko 12 tysięcy sztuk papierosów, maszyny oraz niezbędne do produkcji papierosów komponenty.

Zatrzymanymi okazali się być mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku od 22 do 44 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty z kodeksu karno - skarbowego i ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

Ich działania mogły narazić Skarb Państwa na straty w wysokości ponad miliona złotych.

(KWP w Radomiu / mw)