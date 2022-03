Policjanci z Raciborza przekazali dary uchodźcom z Ukrainy Data publikacji 14.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Zebrane ubrania, koce, leki oraz środki czystości trafiły w do rodzin z Ukrainy, które są zakwaterowane w Raciborzu, w jednym z interwencyjnych punktów noclegowych.

Wobec dramatycznych wydarzeń na Ukrainie i napływającymi do Polski uchodźcami wojennymi, policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, zebrano sporą ilość najpotrzebniejszych rzeczy dla potrzebujących. W piątkowy rano raciborscy policjanci przekazali żywność z długim terminem przydatności, środki czystości i higieny osobistej, odzież dziecięcą, a także zabawki i koce. Wszystko trafiło do jednego z kilku działających w Raciborzu interwencyjnego punktu noclegowego. Na chwilę obecną przebywa tam około 26 uchodźców z Ukrainy. Dla większości osób jest to punkt tymczasowy, zanim wyruszą w dalszą drogę. Policjanci zapowiadają kolejne zbiórki wiedząc, że pomoc pokrzywdzonym działaniami wojennymi jest teraz bardzo potrzebna.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom, które okazały dobre serce i przekazały dary dla potrzebujących.

(KWP w Katowicach / mw)