Policjanci uratowali życie 58-letniej obywatelki Ukrainy Data publikacji 14.03.2022 Policjanci ruchu drogowego opolskiej i nyskiej drogówki, którzy pełnią służbę w rejonie przygranicznym na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, uratowali życie 58-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta straciła przytomność w środku nocy na parkingu przed Halą Kijowską. Okazało się, że dostała silnego ataku padaczki. Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu stróżów prawa kobiecie zostały przywrócone czynności życiowe. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala.

Profesjonalizm i szybkość działania policjantów ruchu drogowego opolskiej i nyskiej drogówki - sierżanta sztabowego Wojciecha Stypińskiego i starszego sierżanta Macieja Miszkiewicza, pozwoliły na uratowanie życia 58-letniej obywatelki Ukrainy, która dostała ataku padaczki.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 2.30 w nocy. Mundurowi, w trakcie wykonywania czynności na posterunku blokadowym w rejonie Hali Kijowskiej, na pobliskim parkingu, zauważyli kobietę, która upadła uderzając głową w kostkę brukową. Policjanci natychmiast zareagowali. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, kobieta nie oddychała i miała silne drgawki. Funkcjonariusze przystąpili do ratowania życia kobiety, przywracając jej czynności życiowe. Ustabilizowali ją w pozycji bezpiecznej i monitorowali jej funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Kobieta trafiła do szpitala, gdzie otrzymała fachową pomoc, a jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

(KWP w Rzeszowie / kp)