3 tysiące złotych mandatu za wyprzedzanie na łuku drogi Data publikacji 14.03.2022 Do kolejnego niebezpiecznego wyprzedzania doszło pod koniec lutego na krajowej ósemce między Białymstokiem a Augustowem. Obywatel Litwy jadąc fordem z przyczepą nie zastosował się do oznakowania i wyprzedzał na łuku drogi. Za swój manewr 56-latek został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych.

Pod koniec lutego na krajowej ósemce między Katrynką a Rybnikami policjanci z podlaskiej grupy Speed nagrali niebezpieczne wyprzedzanie obywatela Litwy. Kierowca forda z przyczepą wyprzedzał tira na łuku drogi oraz nie zastosował się do znaku poziomego - linii jednostronnie przekraczalnej (znak P-3). W trakcie wyprzedzania z przeciwnego kierunku ruchu nadjechał tir i tylko dzięki szybkiej reakcji kierowcy pojazdu wyprzedzanego nie doszło do czołowego zderzenia. Chwilę później ford z przyczepą został zatrzymany do kontroli przez policjantów z drogówki. Kierowca pojazdu został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku na drogach województwa podlaskiego doszło do 25 wypadków drogowych, w których przyczyną było nieprawidłowe wyprzedzanie. W zdarzeniach tych 2 osoby zginęły, a 38 zostało rannych. Nieprawidłowe wyprzedzanie było też przyczyną 267 kolizji drogowych.

Policjanci przypominają, że krajowa ósemka między Białymstokiem a Augustowem należy do najniebezpieczniejszych tras w regionie.

