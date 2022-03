Dzielnicowi udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad pół miliona sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 14.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Słubiccy dzielnicowi zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który ładował do auta papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Przestępczym procederem naraził tym samym na uszczuplenie budżetu państwa na kwotę ponad 624 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty karne – grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

W ubiegły poniedziałek ( 7 marca) na terenie gminy Górzyca słubiccy dzielnicowi - aspirant Dariusz Więcko oraz młodszy aspirant Jakub Komar - w trakcie obchodu rejonu służbowego zauważyli mężczyznę, który przepakowywał kartony z garażu do swojego pojazdu. Jego zdenerwowanie wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy postanowili zajrzeć do kartonów i skontrolować załadunek. I tym razem ich „policyjny nos” nie zawiódł. Okazało się, że zarówno w pojeździe, jak i w jego garażu znajdowało się ponad 552 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjantów w trakcie sprawdzania garażu zaskoczyła nie tylko ilość nielegalnych wyrobów tytoniowych, ale i kolejne znalezione w garażu kartony z papierosami.

Zatrzymany mężczyzna to 40-letni mieszkaniec powiatu słubickiego, który usłyszał dwa zarzuty nabycia i przewożenia nielegalnych wyrobów tytoniowych, zamiaru wprowadzenia ich do obrotu oraz uchylania się od opodatkowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności więzienia. Przestępczym procederem naraził na uszczuplenie budżetu państwa na kwotę ponad 624 tysięcy złotych.

aspirant Agnieszka Kaczmarek

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach