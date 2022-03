Reporterskim okiem na służbę w Policji

Służba w Policji jest wymagająca nie tylko pod względem predyspozycji osobowościowych ale i sprawności fizycznej. Dlatego jeden z etapów rekrutacji to tor z przeszkodami. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zaprosili opolskich dziennikarzy do sprawdzenia na własnej skórze z czym muszą zmagać się kandydaci do służby w Policji. Zobaczcie, jak im poszło, kto zdołał zmieścić się w czasie, a kto jeszcze musi popracować nad swoją kondycją.