Oświęcimscy policjanci ustalili kierowcę podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego Data publikacji 14.03.2022 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w efekcie intensywnie przeprowadzonych czynności ustalili kierowcę podejrzewanego o potrącenie pieszego. 65-letni mieszkaniec Śląska, kierując samochodem ciężarowym marki Renault potrącił mieszkańca gminy Oświęcim, a następnie nie udzielając mu pomocy odjechał z miejsca zdarzenia. Niestety poszkodowany 32-latek zmarł.

Do tego tragicznego wypadku drogowego doszło w piątek, 11.03.2022 r., po godzinie 21.00. Operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od jednego z kierowców o odnalezieniu pieszego z obrażeniami ciała, leżącego na poboczu przy ulicy Wadowickiej w Porębie Wielkiej.

Na miejsce natychmiast pojechały służby ratunkowe. Pieszy nieprzytomny z poważnymi obrażeniami ciała został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia 32-latka.

Do zdarzenia doszło poza przejściem dla pieszych. Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny. Zabezpieczyli między innymi fragmenty obudowy lusterka samochodu ciężarowego, mogące pochodzić z pojazdu, który potrącił pieszego. Następnie funkcjonariusze zajęli się poszukiwaniem kierowcy tego pojazdu. Już po kilkunastu godzinach, w efekcie przeprowadzonych czynności, po przejrzeniu wielu nagrań z monitoringów policjanci byli na tropie ciężarówki marki Renault, której właścicielem okazała się jedna ze śląskich firm. Tam policjanci ustalili kierowcę wykonującego transport w piątkową noc przez Porębę Wielką. Okazał się nim 65-letni mieszkaniec Śląska. Mężczyzna aktualnie wykonywał kolejny transport, tym razem zagraniczny. Został on zobowiązany do stawienia się w oświęcimskiej komendzie Policji. W niedzielę 65-letni mieszkaniec Śląska został przesłuchany, natomiast samochód ciężarowy marki Renault został zabezpieczony do szczegółowych oględzin przez biegłego z zakresu badania wypadków drogowych.

Śledczy ustalają kto przyczynił się do zaistnienia tego wypadku, tj. czy to wina kierowcy, pieszego czy współwina. Jeśli okaże się, że tylko pieszy zawinił, to kierowca odpowiedzieć może za nieudzielenie mu pomocy - za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast w razie winy czy współwiny kierowcy za spowodowanie wypadku śmiertelnego grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. W przypadku sprawcy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia sąd może zaostrzyć odpowiedzialność karną o połowę - wówczas kierowcy może grozić do 18 lat odsiadki.

(KWP w Krakowie / mw)