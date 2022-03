Policyjna eskorta rodzącej kobiety Data publikacji 14.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej drogówki eskortowali samochód z ciężarną kobietą, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Niewiele ponad 3 minuty potrzebowali funkcjonariusze, żeby bezpiecznie przepilotować samochód z rodzącą kobietą przez miasto pod drzwi kliniki. Dzięki pomocy mundurowych rodząca szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

W niedzielny wieczór (13.03.2022 r.) tuż przed godziną 23.00 na ul. Maczka policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali do kontroli mercedesa. Kierowca tego samochodu przekroczył dopuszczalną prędkość. Roztrzęsiony kierowca powiedział policjantom, że jak najszybciej musi dojechać do kliniki, gdyż wiezie żonę, która zaczęła rodzić. Policjanci bez wahania podjęli decyzję o przepilotowaniu samochodu pod drzwi kliniki położniczej, pomogli kobiecie wejść do środka. Przejazd ulicami Białegostoku zajął niewiele ponad 3 minuty. Dzięki pomocy funkcjonariuszy rodząca kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / kp)

