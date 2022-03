Gdański policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę, który spowodował kolizję Data publikacji 14.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę nad ranem zatrzymany został pijany kierowca toyoty, który spowodował kolizję na al. Armii Krajowej. Mężczyźnie dalszą jazdę uniemożliwił funkcjonariusz referatu wywiadowczego gdańskiej komendy, który po zakończonej służbie wracał do domu. 28-latek z Gdańska odpowie teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Mężczyźnie grożą dwa lata więzienia i sądowy zakaz.

W sobotę, 12.03.2022 r., nad ranem, policjant referatu wywiadowczego gdańskiej komendy po zakończonej służbie wracał do domu samochodem al. Armii Krajowej. W pewnym momencie funkcjonariusz zatrzymał się, kiedy zauważył stojący w poprzek jezdni samochód marki Mitsubishi oraz przewróconą na dach toyotę. Wewnątrz mitsubishi siedział starszy mężczyzna, który wzywał pomocy. Policjant natychmiast zareagował na tę sytuację, otworzył drzwi i wydostał ze środka tego kierowcę. Funkcjonariusz sprawdził, jak czuje się mężczyzna, posadził go w bezpiecznym miejscu, a następnie podszedł do kierowcy przewróconej toyoty. Od tego mężczyzny funkcjonariusz wyczuł zapach alkoholu, w zawiązku z tym natychmiast zadzwonił na numer alarmowy. W tym momencie kierowca toyoty zaczął uciekać, lecz po kilkudziesięciu metrach został zatrzymany przez policyjnego wywiadowcę.

Funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, sprawdzili trzeźwość 28-latka z Gdańska, który okazał się też być sprawcą kolizji. Alkomat wykazał, że kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Pijany kierowca został zatrzymany i przewieziony do komisariatu.

Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji w takim stanie.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi wysoka grzywna utrata prawa jazdy i 2 lata pozbawienia wolności. Kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna, a także utrata uprawnień do kierowania grozi za spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.

(KWP w Gdańsku / mw)