Wykorzystując karuzelę podatkową, oszukali Skarb Państwa na ponad 3 mln zł Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i doprowadzili do przedstawienia zarzutów 7 osobom. Grupa przestępcza w latach 2011-2013 sprowadziła z zagranicy, a następnie sprzedała ponad 600 samochodów, nie płacąc przy tym ponad 3 mln zł należnych podatków VAT i akcyzy. Stróże prawa zabezpieczali mienie podejrzanych o wartości prawie 0,5 mln zł. Grozi im wieloletni pobyt w więzieniu.

Sprawą grupy przestępczej, która sprzedawała pochodzące z zagranicy samochody i nie płaciła należnych podatków, zajmowali się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Szczegółowe śledztwo prowadzone przez mundurowych ujawniło mechanizm przestępczego procederu. Stróże prawa skompletowali obszerny materiał dowodowy, który następnie posłużył do przedstawienia zarzutów 7 osobom, w tym osobie kierującej zorganizowana grupą przestępczą.



Śledczy ustalili, że w latach 2011 – 2013 członkowie grupy przestępczej nabyli i sprowadzili z terenu Belgii i Francji ponad 600 samochodów. Pojazdy zostały następnie sprzedane klientom w kraju. Podejrzani nabywali i sprzedawali samochody przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu założonych, a także fikcyjnych firm, dzięki czemu unikali płacenia należnych podatków VAT i akcyzy. Wartość nieodprowadzonych podatków w Polsce to ponad 3 miliony złotych.

Efektem pracy policjantów zwalczający przestępczość gospodarczą jest przedstawienie prokuratorskich zarzutów 7 osobom. Zarzuty objęły udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, a także zarzuty przestępstw skarbowych. Grozi im 8 lat więzienia. Jeden z podejrzanych usłyszał ponadto zarzut kierowania zorganizowana grupą przestępczą, za co grozi do 10 lat więzienia. Policjanci zabezpieczyli także mienie podejrzanych o wartości blisko 500 tysięcy złotych. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia wobec wszystkich podejrzanych.