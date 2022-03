Uciekający przed wojną mogą na nas liczyć! Lubuska Policja niesie pomoc uchodźcom Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tysiące kobiet i dzieci ucieka z Ukrainy ogarniętej wojną. Wielu z nich próbuje dostać się do różnych miejsc w Polsce, czy za jej zachodnią granicę, pokonując przy tym tysiące kilometrów. W tym trudnym czasie uchodźcy nie są jednak pozostawieni sami sobie. Mogą liczyć na pomoc służb mundurowych, samorządów i mieszkańców. Lubuscy policjanci także bardzo aktywnie włączają się w działania pomocowe i z ogromnym zaangażowaniem wspierają osoby uciekające przed wojną.

To już blisko trzy tygodnie odkąd na Ukrainie zaczęła się wojna. Każdego dnia tysiące uchodźców próbuje ratować swoje życie i ucieka do Polski oraz innych krajów, gdzie mogą znaleźć schronienie. Od 24 lutego granice naszego kraju przekroczyło już około 1,8 miliona osób. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci, które pokonują setki kilometrów, najczęściej z ciężkim bagażem. W tej trudnej sytuacji uchodźcy nie są jednak pozostawieni sami sobie. Mogą oni liczyć na pomoc wielu Polaków – służb mundurowych, pracowników samorządów, mieszkańców oraz ogromnej ilości instytucji.

W tej szlachetnej inicjatywie pomocowej nie mogło zabraknąć lubuskich policjantów, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem wspierają osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Funkcjonariusze są obecni we wszystkich miejscach, gdzie tylko mogą pomóc. Są to przede wszystkim staje kolejowe, na których tysiące uchodźców przesiada się do pociągów lub autokarów. To dla nich zawsze stresująca chwila, ponieważ chcą jak najszybciej dostać się do odpowiedniego wagonu czy busa, by bezpiecznie ruszyć w dalszą podróż. Wysiadając z pociągu, mogą jednak czuć się spokojnie. Na peronie czekają na nich lubuscy policjanci, a także przedstawiciele pozostałych służb, instytucji czy mieszkańcy. Mundurowi pomagają im przenieść ciężkie bagaże, przeprowadzić dzieci i znaleźć miejsce, z którego ruszą dalej. Pozostałe osoby zaangażowane w pomoc, przekazują im żywność, prowadzą do pomieszczeń, w których mogą się ogrzać, czy zapewniają wsparcie medyczne. W województwie lubuskim głównym punktem przesiadkowym jest stacja kolejowa w Rzepinie. Zorganizowano tam centralny punkt logistyczny, w którym uchodźcy znajdą ciepły posiłek i napoje, a także otrzymają każdą możliwą pomoc.

Działania lubuskich policjantów, których celem jest wsparcie dla osób uciekających przed wojną, nie skupiają się jednak wyłącznie na stacjach kolejowych. Mundurowi pomagają także dotrzeć do celu uchodźcom, którzy podróżują samochodami i autobusami, organizują dla nich zbiórki niezbędnych produktów i zabawek, a także niosą każdą możliwą pomoc, by mogli oni czuć się bezpiecznie.

#pomagamyichronimy i to się nie zmieni!

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

