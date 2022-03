Mieszkanka Inowrocławia dziękuje policjantom Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sytuacja, z jaką spotkała się kobieta, mogła mieć zupełnie inny, tragiczny wręcz przebieg. Dosłownie "uszła z życiem" po tym, jak kierowca samochodu popełnił poważne wykroczenie na drodze. Mimo tego, że odjechał, piesza postanowiła zgłosić ten fakt policjantom, a ta szybko ustaliła pirata drogowego.

Do zdarzenia doszło w czwartek (10.03.2022) w Inowrocławiu. Tam, przez jedno z przejść dla pieszych przechodziła kobieta. Jeden z kierowców zatrzymał się, by bezpiecznie pokonała pasy, tymczasem drugi zachował się zgoła inaczej. Po prostu przemknął tuż przed nią i jak gdyby nigdy nic pojechał dalej. Zaskoczona sytuacją kobieta, tylko dzięki refleksowi, wyszła cało z opresji. Na szczęście zapamiętała numery samochodu, którego kierowca naraził ją na niebezpieczeństwo.

Z relacją o przebiegu zdarzenia zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i opowiedziała, co się wydarzyło. Jej sprawą zajęła się dwójka funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego, starszy sierżant Anna Dudek-Berlińska i starszy sierżant Marcin Bzdęga. Policjanci natychmiast podjęli działania, by ustalić autora niebezpiecznego zachowania na drodze. Mając numery rejestracyjne, dotarli do właściciela citroena i kobiety, która pojazd ten użytkowała. Policjanci nie musieli zbyt obszernie omawiać zdarzenia, bo kierująca doskonale wiedziała, co zrobiła i przyznała się do wykroczenia. Mundurowi ukarali ją mandatem w wysokości 1 500 zł oraz 10 punktami karnymi.

O finale interwencji powiadomili także kobietę, która była uczestnikiem zdarzenia. Zarówno ona, jak i policjanci uważają, że takie sytuacje nie powinny być bezkarne. W liście skierowanym do Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu młodszego inspektora Karola Konopackiego złożyła podziękowania dla funkcjonariuszy ruchu drogowego za szybkie załatwienie sprawy oraz ich empatyczną postawę w służbie.

(KWP w Bydgoszczy / kp)