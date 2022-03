Pomagamy oraz chronimy na służbie i w czasie wolnym Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Siemianowic nie raz już udowadniali, że rotę ślubowania wypełniają nie tylko na służbie, ale także poza nią. Swoich działań nie ograniczają jedynie do reagowania na czyny zabronione, którymi są świadkami. Wielokrotnie angażują się w akcje charytatywne, czy pomocowe, takie jak ta ostatnia, w której pomyśleli o potrzebujących z Ukrainy.

Od początku wojny siemianowiccy policjanci oraz pracownicy komendy zaangażowali się w pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Każdy śledził lokalne wiadomości i starał się zgromadzić wszystko to, co uchodźcom było najbardziej potrzebne w pierwszych dniach pobytu w naszym kraju. Dzięki temu do jednego z punktów zbiórki w Siemianowicach zostały dostarczone pieluchy i artykuły do pielęgnacji niemowląt, artykuły higieniczne, żywność, leki, czy koce. Nie była to pierwszy pomoc. Wcześniej dostarczone zostały jednorazowe naczynia i inne, potrzebne rzeczy. Było to możliwe dzięki dobremu sercu wielu osób, między innymi jednej z lokalnych firm, która od razu odpowiedziała na zgłoszone zapotrzebowanie. Stróże prawa także po służbie angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym sąsiadom z Ukrainy. Poświęcają swój wolny czas, jeżdżą z darami i przewożą osoby, pomagając w dostarczaniu umeblowania czy przeprowadzce.

