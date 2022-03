Pomoc przede wszystkim - policjant podczas służby uratował człowieka Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybką reakcją i profesjonalizmem w ratowaniu życia ludzkiego wykazał się policjant z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komisariatu Szczecin - Niebuszewo. Mundurowy pomógł mężczyźnie, który dostał ataku padaczki na terenie dworca PKP. Dzięki skutecznym działaniom ratowniczym przeprowadzonym przez policjanta mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Szczecińscy policjanci codziennie mierzą się z falą uchodźców wojennych przybywających do miasta. Funkcjonariusze pomagają migrantom, głównie kobietom i dzieciom oraz strzegą ich bezpieczeństwa. Na każdej zmianie mundurowi pełnią służbę całodobowo także w rejonie dworca PKP, patrolując rejon oraz służą pomocą, wskazują drogę do specjalnie przygotowanych punktów obsługi oraz udzielają niezbędnych informacji. Podczas jednej z takich służb funkcjonariusz z Komisariatu Szczecin – Niebuszewo niezwłocznie zareagował i udzielił pomocy mężczyźnie, który dostał ataku epilepsji.



Po ustaniu drgawek policjant przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei ułożył mężczyznę w pozycji bocznej ustalonej. Niestety kontakt z nim nadal był mocno utrudniony. Podczas czynności ratunkowych wezwana została na miejsce załoga Pogotowia Ratunkowego, która przetransportował mężczyznę do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy medycznej.

(KWP w Szczecinie / kp)