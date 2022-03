Mundurowi i mieszkańcy Pisza oddali ponad 12 litrów krwi dla policjantów z Ukrainy

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu zorganizowana została akcja honorowego oddawania krwi. Wzięli w niej udział policjanci i pracownicy piskiej jednostki, strażacy oraz mieszkańcy Pisza. Przedsięwzięcie to miało bardzo wyjątkowy charakter. Honorowi dawcy oddawali krew z myślą o policjantach z Ukrainy. To właśnie do nich trafi ponad 12 litrów krwi z Pisza.