Ropczyccy dzielnicowi pomogli dwóm ukraińskim rodzinom

Data publikacji 15.03.2022

Ropczyccy dzielnicowi pomogli znaleźć schronienie czterem kobietom i czwórce dzieci z Ukrainy, które po przekroczeniu granicy trafiły do Ropczyc. Nie miały tu żadnych znajomych. W nowym miejscu były zdezorientowane, nie wiedziały, gdzie mogą znaleźć nocleg. Dzięki pomocy funkcjonariuszy, kobiety z dziećmi znalazły schronienie w lokalu udostępnionym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Wczoraj, 14.03.2022 r., po godzinie 11.00, do dzielnicowych ropczyckiej komendy, którzy pełnili obchód w Ropczycach podeszła kobieta narodowości ukraińskiej, która poprosiła o pomoc w znalezieniu noclegu dla niej, jak również trzech innych kobiet i czwórki dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Okazało się, że były to dwie ukraińskie rodziny, które uciekły przed wojną z miejscowości Połtawa na Ukrainie.

Kobiety z dziećmi od kilku dni były w podróży, a polską granicę przekroczyły w niedzielę. Znalazły się w nowym dla nich miejscu, w którym nikogo nie znały. Nie wiedziały, gdzie mogą znaleźć nocleg, więc poprosiły funkcjonariuszy o pomoc. Dzięki zaangażowaniu policjantów i innych osób, wszyscy znaleźli schronienie w lokalu udostępnionym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

(KWP w Rzeszowie / mw)