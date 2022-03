Współdziałamy każdego dnia, aby pomagać i zapewnić bezpieczeństwo Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jarosławscy funkcjonariusze wspólnie z policjantami oddelegowanymi z całego kraju, wspierani przez Straż Pożarną oraz Wojska Obrony Terytorialnej, codziennie dbają o bezpieczeństwo osób, które w naszym kraju szukają schronienia. Swoją służbą niosą pomoc, wsparcie oraz zapewniają bezpieczeństwo tym, którzy uciekają przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Służby mundurowe w pełnej gotowości - przygotowani na pomoc, wsparcie oraz zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy teraz tego najbardziej potrzebują.

Funkcjonariusze z jarosławskiej jednostki, wspólnie z policjantami oddelegowanymi z całego kraju, wspierani przez Straż Pożarną i Wojska Obrony Terytorialnej współpracują, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, które w naszym kraju szukają schronienia.

Współpraca mundurowych w rejonie przygranicznym na terenie powiatu jarosławskiego skupia się głównie w strefie przejścia granicznego w Korczowej. W tym rejonie policjanci ruchu drogowego organizują ruch tak, by mógł odbywać się płynnie. Dbają o to, aby wszystkie drogi były przejezdne i nie dochodziło do zdarzeń drogowych.

W punktach recepcyjnych mundurowi wspólnie służą pomocą. Udzielają informacji, pomagają przy wniesieniu bagaży, przytrzymaniu dziecka czy nawet dobrym słowem podnoszą na duchu uciekających przed konfliktem zbrojnym. Rozmawiają i wspierają. Policjanci służby kryminalnej obserwują i reagują na popełnione przestępstwa. Funkcjonariusze służby prewencyjnej patrolują ulice i dworce, zapewniając bezpieczeństwo w miejscach gdzie przebywają uchodźcy.

Nie wszyscy policjanci są widoczni na drodze czy w punktach recepcyjnych. W jarosławskiej komendzie pracują także funkcjonariusze w centrum policyjnego dowodzenia. Tutaj przez całą dobę spływają informacje i podejmowane są najważniejsze decyzje. To stąd wydawane są komendy, polecenia i wskazówki.

Dzięki zaangażowaniu wielu policjantów oraz innych służb mundurowych realizowane są zadania, które przedkładają się na pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uchodźcom przekraczającym granice naszego kraju.