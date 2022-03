Poszukiwany przez 16 prokuratur zatrzymany Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Koluszek zatrzymali 24-latka poszukiwanego listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna był poszukiwany przez 16 prokuratur w kraju za liczne oszustwa. Najbliższy czas spędzi za kratkami.

14 marca 2022 roku około godziny 22.00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach pracowali nad znalezieniem poszukiwanego listem gończym mężczyzny. Był poszukiwany przez kilkanaście prokuratur w całym kraju za liczne oszustwa, których się dopuścił. Podczas szeregu ustaleń trop doprowadził policjantów do Łodzi. Przez jakiś czas obserwowali wytypowane miejsce po czym zauważyli mężczyznę wyglądem przypominającego poszukiwanego. 24-latek początkowo podał fałszywe dane. To jednak nie uśpiło czujności mundurowych. Ustalili dokładnie, że jest to 24-letni mieszkaniec gminy Koluszki, który przyznał się, że chciał zmylić funkcjonariuszy podając fałszywe dane. Był on poszukiwany listem gończym przez prokuraturę w Żarach. Został natychmiast zatrzymany i najbliższy czas spędzi za kratkami gdzie będzie odbywał zaległą karę.

Jednym z ważnych działań policjantów jest zatrzymywanie osób poszukiwanych aby nie uniknęły odpowiedzialności karnej. Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego każdego roku zatrzymują osoby poszukiwane. Podstawy poszukiwań są różne, listy gończe, sądy i prokuratury wydają zarządzenia, postanowienia i nakazy doprowadzenia celem których jest ustalenie miejsca pobytu tych osób lub przeprowadzenie z nimi czynności procesowych. Policjanci docierają do osób poszukiwanych w różnych okolicznościach. Jedni zatrzymywani są w miejscach zamieszkania, inni ,,wpadają” podczas legitymowania i przeprowadzanych interwencji. Zdarzają się przypadki gdzie poszukiwani zatrzymywani są przed policjantów w czasie wolnym od służby. Często jest to żmudna i skrupulatna praca, ponieważ osoby, które się ukrywają robią wszystko, aby ,,nie wpaść” w ręce policjantów i wymiaru sprawiedliwości.

(KWP w Łodzi / mw)