Zatrzymany gdański pseudokibic spędzi 5 miesięcy w areszcie Data publikacji 15.03.2022 Policjanci Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z komendy wojewódzkiej zatrzymali ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyznę. Chuligan stadionowy związany z gdańskim klubem piłkarskim odbędzie karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za napaść na policjanta.

Gdańszczanin związany ze środowiskiem pseudokibicowskim został zatrzymany. Do jego zatrzymania doprowadzili policjanci z komendy wojewódzkiej, których głównym zadaniem jest zwalczanie przestępczości stadionowych kiboli. Policjanci z pomorskiej komendy, dzięki bieżącemu monitorowaniu środowiska pseudokibicowskiego, skutecznie wyeliminowali kolejnego chuligana. Najpierw ustalili oni miejsce przebywania, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości, 32-latka. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za czynną napaść na policjanta.

W przeszłości ten gdański chuligan karany był już za napaść na funkcjonariusza Policji, naruszenie nietykalności cielesnej oraz udział w bójce podczas imprezy masowej. Zatrzymanego 32-latka policjanci przewieźli do Komisariatu IX Policji w Gdańsku, następnie po wykonaniu z mężczyzną niezbędnej dokumentacji w jednostce, doprowadzili go do Aresztu Śledczego w Gdańsku, gdzie odbędzie 5-miesięczną karę.

(KWP w Gdańsku / kp)