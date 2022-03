W siedzibie byłego komisariatu Policji działa już filia punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy

Pomieszczenia byłego komisariatu Policji w budynku przy ul. Piwnej 32/35 w Gdańsku są kolejnymi, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać tymczasowe zakwaterowanie, posiłek, podstawową opiekę medyczną, a także uzyskać informacje na temat pobytu w Polsce. To, zorganizowana przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha we współpracy z Komendantem Wjewódzkim Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzejem Łapińskim , strażą pożarną i ZHP, tzw. filia punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy przy ul. Za Murami 2/10 (Hostel Dom Harcerza). Przy ul. Piwnej schronienie znajdzie ok. 100 osób.

To kolejne miejsce przygotowane przez wojewodę. Obiekt przy ul. Za Murami otwarto 28 lutego br., kolejny przy ul. Wały Piastowskie 24 przygotowany we współpracy z NSZZ Solidarność - 11 marca br. Z pomocą uchodźcom przychodzą służby publiczne ale także organizacje pozarządowe i wolontariusze. – To wsparcie jest nieocenione., wszystkim zaangażowanym w tę pomoc z bardzo dziękuję – podkreśla wojewoda.

Przypomnijmy, że działają także punkty informacyjne uruchomione przez wojewodę pomorskiego, a także trójmiejskie samorządy. Znajdują się na Dworcu PKP Gdańsk Główny przy ul. Podwale Grodzkie 1, w Gdańsku przy ul. Dolna Brama 8 i Dworcu Gdynia Główna przy Placu Konstytucji 1. Osoby potrzebujące pomocy na miejscu dowiedzą się o możliwościach zakwaterowania na terenie województwa pomorskiego, w obiektach przygotowanych przez wojewodę, kwestiach związanych z pomocą medyczną, żywnościową etc. W punktach pracują osoby władające językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.

Więcej informacji w naszej zakładce Pomagamy Ukrainie - https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomagamy-ukrainie