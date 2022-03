Łączą siły bez względu na porę, by uchodźcy czuli się bezpiecznie Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Przemyśla przybywają kolejni uchodźcy z Ukrainy. Dla nich to pierwszy bezpieczny przystanek po przekroczeniu granicy. Przed dalszą podróżą mogą liczyć na pomoc służb mundurowych, w tym także śląskich policjantów. Mundurowi z katowickiego oddziału prewencji czuwają nad bezpieczeństwem obcokrajowców i przypominają o potencjalnych zagrożeniach ze strony osób, które mogą chcieć wykorzystać ich trudną sytuację życiową.

Osoby, które każdego dnia przybywają z Ukrainy, szukają w Polsce przede wszystkim bezpieczeństwa i schronienia. Między innymi na przejściu granicznym w Medyce uciekający przed wojną obywatele Ukrainy mogą liczyć na pomoc polskich służb, które wspólnie dbają o ich bezpieczeństwo. Pierwszym z przystanków i tym samym jednym z najważniejszych miejsc po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej jest Przemyśl. Ogromny ruch pieszy właśnie w tym miejscu wymógł skierowanie dodatkowych patroli policyjnych z innych województw, w tym ze śląskiego. To tutaj można zobaczyć między innymi mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, wspierających działania podkarpackich policjantów, strażaków i żołnierzy. Policjanci wraz z przedstawicielami pozostałych służb przez całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem uchodźców oraz nad właściwym i sprawnych przebiegiem ich przejazdów do kolejnych punktów takich jak dworzec PKP w Przemyślu oraz miejsce relokacji na ulicy Lwowskiej. W tym celu organizowane są specjalne autobusy komunikacji miejskiej oraz busy przygotowane przez Państwową Straż Pożarną, które kursują praktycznie cały dzień i noc. Każda z osób wsiadających do autobusu potrzebuje wsparcia i zapewnienia bezpieczeństwa, dlatego policjanci służą pomocą każdemu z nich. Nie pozostają obojętni na los matek, dzieci i osób starszych. Pomagają im między innymi podczas przenoszenia i pakowania osobistych bagaży, które dla uchodźców są zazwyczaj wszystkim, co im pozostało. Nie zapominają przy tym o informowaniu osób przybywających z Ukrainy o konieczności rejestrowania się w punkach recepcyjnych, w których zapewniane jest im bezpieczne schronienie oraz transport. Część osób decyduje się pozostać w Polsce, jednak wiele z nich udaje się w dalszą podróż do innych państw. Policjanci ostrzegają uchodźców przed zagrożeniami ze strony osób, które mogą chcieć wykorzystać ich trudną sytuację życiową, a ich intencje nie będą dobre. Apelują o ograniczone zaufanie, szczególnie wobec przypadkowych osób, które proponują nocleg i transport. Zalecają podróżowanie w grupach i informowanie znajomych gdzie się udają i z kim. Takie działanie ma na celu ich ochronę przed między innymi problematyką handlu ludźmi i zaginięć osób.

Informacje na temat potrzebnej pomocy i wydarzeń związanych z pomocą uchodźcom można znaleźć na stronie przemysl.pl

