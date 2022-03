Potrzeba płynąca prosto z serca. Policjant zorganizował zbiórkę Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagamy i chronimy to motto, które przyświeca policyjnej służbie. Jej przykładem jest postawa naszego kolegi z Barczewa, który widząc problemy z jakimi mierzy się jedna z rodzin w gminie, postanowił zorganizować zbiórkę. Zaangażowanie policjantów, mieszkańców, samorządowców oraz anonimowych darczyńców poskutkowało tym, że 72-latek otrzymał specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne, które jest niezbędne w jego codziennym funkcjonowaniu.

Asp. szt. Marek Bartkowski na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji w Barczewie. Ponadto pełni on funkcję kuratora społecznego przy olsztyńskim sądzie. Podczas jednej z wizyt u rodziny mieszkającej na terenie gminy Barczewo dowiedział się o problemach z którymi się mierzą. Okazało się, że jeden z mieszkańców jest schorowany i wymaga stałej opieki medycznej. Niezbędne w codziennym funkcjonowaniu 72-latka jest specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne, którego zakup przewyższał budżet jego podopiecznych. Policjant postanowił zorganizować zbiórkę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, do której włączyli się m.in. funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barczewie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Jak stwierdził - "jestem policjantem i na co dzień otaczam się ludźmi, którzy pomagają innym, dlatego bez trudu zachęciłem moje koleżanki oraz kolegów do zbiórki". W pomoc włączyli się także przedstawiciele sołectwa, okoliczni mieszkańcy, a także anonimowe osoby o wielkim sercu.

Ostatecznie dzięki zgromadzonym środkom udało się zakupić specjalistyczne łóżko, które we wtorek, 15.03.2022 r., trafiło do 72-latka. Senior nie krył wzruszenia i był wdzięczny wszystkim zaangażowanym w pomoc.

(KWP w Olsztynie/ mw)