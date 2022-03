Jesteśmy dla społeczeństwa 24 godziny na dobę - dzielnicowy po służbie zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Marcin Marcinkowski - dzielnicowy z Komisariatu Policji w Skwierzynie będąc po służbie rozpoznał 42-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku z niestosowaniem się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Nie wahając się ani chwili funkcjonariusz zatrzymał poszukiwanego, po czym wezwał do pomocy na miejsce patrol. Dzięki czujności oraz wysokim doświadczeniu mundurowego i podjętej przez niego w czasie wolnym interwencji, 42-latek najbliższe miesiące spędzi w więziennej celi.

W poniedziałek, 14.03.2022 r., w godzinach popołudniowych aspirant sztabowy Marcin Marcinkowski - dzielnicowy z 23 letnim stażem służby, będąc w czasie wolnym zauważył mężczyznę, za którym, według jego wiedzy, wydany został nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności. Wiedza, którą posiadał, doświadczenie, a przede wszystkim pełne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa obywateli, którymi cechuje się dzielnicowy doprowadziły do błyskawicznej decyzji. Funkcjonariusz nie czekając ani chwili, wykorzystał dogodny moment i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę, który był kompletnie zaskoczony widokiem nieumundurowanego funkcjonariusza. Po zatrzymaniu dzielnicowy natychmiast poinformował dyżurnego, który skierował na miejsce policyjny patrol. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce wykonali dalsze czynności z zatrzymanym, który następnie został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu. To on jest ogniwem łączącym społeczeństwo z Policją, to dzielnicowy pomaga rozwiązywać problemy lub doradza, co zrobić w trudnych sytuacjach lub gdzie zwrócić się o pomoc. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu aspiranta sztabowego Marcina Marcinkowskiego, wzorowej postawie, a przede wszystkim skuteczności w działaniu poszukiwany mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Służba w policji to rodzaj misji, której celem jest bezpieczeństwo. Dzielnicowy aspirant sztabowy Marcin Marcinowski po raz kolejny udowodnił, że policjant zawsze stoi na straży prawa nawet po zakończonej służbie.

(KWP w Gorzowie / mw)