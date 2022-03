POMAGAMY I CHRONIMY… Tam gdzie pomoc jest potrzebna, tam są dolnośląscy policjanci Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagamy na dworcu, w pociągach, przy granicy i wszędzie tam, gdzie przybywają uchodźcy i takiej pomocy potrzebują. Wiele godzin spędzonych w przepełnionych środkach transportu zbiorowego, nieznajomość języka, dezorientacja w nowych miejscach obcego kraju - to nie łatwa sytuacja, a z taką właśnie mierzą się przybywający do Polski uchodźcy. Dlatego w takich miejscach pomocą służą dolnośląscy policjanci, na których zawsze można liczyć. W poniedziałek przekonała się o tym zrozpaczona matka, której 3-letnia córeczka zgubiła się.

Dolnośląscy policjanci wspierają działania służb mundurowych przy wschodniej granicy już od początku działań zbrojnych na Ukrainie. Każdego dnia z ich pomocy korzystają setki uchodźców. Przemęczeni obywatele Ukrainy uciekając przed wojną szukają wsparcia i schronienia na polskiej ziemi, a już na jej granicy spotykają się z życzliwością i pomocną dłonią mundurowych. Policjanci robią wszystko co w ich mocy, aby wesprzeć i pomóc! Przekazują najpotrzebniejsze rzeczy, służą pomocną dłonią przy transporcie bagaży, a tym najmłodszym choć na chwilę starają się odwrócić uwagę i zainteresować nową zabawką czy prezentacją posiadanego radiowozu.

Kiedy już podróżni docierają do stolicy Dolnego Śląska, tam na dworcu czekają kolejni mundurowi gotowi do pomocy. Ponowny rozładunek ciężkich bagaży, odnalezienie punktów pomocowych czy też wypełnienie czasu maluchom to w ostatnich dnia zadanie wrocławskich policjantów. W towarzystwie przyjaciela wszystkich dzieci - Komisarza Lwa, organizują zajęcia dla dzieci. Wspólne zabawy czy rozmowy o zasadach bezpieczeństwa pomagają maluchom przetrwać ten trudnych dla nich okres, a rodzicom dają chwilę wytchnienia i czas na załatwienie spraw organizacyjnych po przybyciu do Polski.

Od momentu, kiedy do naszego kraju przybywają nasi sąsiedzi ze wschodu, w głównych punktach komunikacyjnych o porządek i bezpieczeństwo troszczy się więcej dolnośląskich policjantów. Ich pomoc była ogromnie potrzebna w poniedziałek na wrocławskim dworcu, bowiem zgubiła się 3-letnia dziewczynka. W jej odnalezieniu pomogli wrocławscy policjanci, którzy pełnili tam służbę. Dziewczynka po krótkim czasie poszukiwań trafiła w objęcia zmartwionej matki.

To nie koniec działań pomocowych dolnośląskich policjantów. Przed nami kolejne dni i kolejne grupy osób potrzebujących wsparcia.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródła zdjęć: KPP w Lubaniu

