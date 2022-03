Szczęśliwy finał poszukiwań 29-latka Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy policjanci odnaleźli 29-letniego mężczyznę, który we wtorek wyszedł z domu informując rodzinę, że po prostu nie warto żyć. W poszukiwaniach wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, przy wparciu psa tropiącego, oraz goprowcy z quadami i samochodami terenowymi. Każde takie zaginięcie jest traktowane bardzo poważnie, a do poszukiwań kierowani są funkcjonariusze w trybie alarmowym. Dziękujemy wszystkim osobom oraz służbom, które brały udział w tej akcji.

Wczoraj (15.03.2022) po godzinie 16:30 do Komisariatu Policji I w Wałbrzychu zgłosiła się kobieta, która powiadomiła o zaginięciu swojego syna. Z relacji wynikało, że 29-latek zatelefonował do niej informując ją, że nie ma po co żyć i nie wróci już do domu, po czym się rozłączył. Zgłaszająca nie wiedziała gdzie i w jakim kierunku się oddalił.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności poszukiwawcze sprawdzając m.in. okoliczne tereny leśne, parki oraz budynki. W działania zaangażowany został również przewodnik z psem tropiącym. Wszystko wskazywało na to, że zaginiony może znajdować się w Strzegomiu, miejscowości oddalanej od Wałbrzycha o 20 km. W wyniku natychmiastowej akcji i skrupulatnych ustaleń policjantów kilka minut po 22:00 na jednej z ulic Strzegomia mundurowi z wałbrzyskiej komendy odnaleźli 29-latka. Na szczęście nic mu się nie stało.

Pamiętajmy, żeby nie wahać się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby na Policję. W nagłych przypadkach prosimy dzwonić na numer alarmowy 112.

(KWP we Wrocławiu / kp)